Voorspelling crypto- experts: Bitcoin zal gigantisch gaan stijgen

Er is een onderzoek gedaan onder crypto- experts over de prijs van Bitcoin. Die voorspelling geeft aan de de munt gigantisch gaat stijgen.

Finder, dit is een grote en bekende website voor productvergelijkingen, heeft een onderzoek uitgevoerd onder crypto- experts over de waarde van de munt. Bijna alle panelleden zijn positief over de toekomst van Bitcoin.

Bitcoin zal stijgen

Het panel heeft voorspeld dat de prijs van Bitcoin tegen december 2025 zal stijgen tot $318.417. De panelleden zijn onder meer crypto-activabeheerders, leidinggevenden van crypto-uitwisselingen en andere serviceproviders, crypto-analisten, professoren en docenten aan universiteiten. Van het panel denkt 54% van hen dat ‘hyperbitcoinisatie’ zal plaatsvinden in 2050. Daar moeten we dus dan nog even op wachten.

Finder heeft het onderzoek uitgevoerd ‘omdat het bewustzijn van cryptocurrencies zich blijft verspreiden, zijn alle ogen gericht op de prijs van Bitcoin. Dus vroegen ze een panel van 42 cryptocurrency-experts wat de munt in petto heeft.

Hoewel er op middellange termijn een prijsdaling kan zijn, voorspelt het panel dat tegen december 2025 de prijs van de munt zal stijgen tot $318.417. Het bedrijf voegde toe: “Dit is 61% hoger dan de voorspelling van het panel aan het einde van 2025 in december 2020, maar 12% lager dan die in april.”

Korte termijn

De vraag wat de prijs van de digitale munt op de korte termijn gaat doen is ook gevraagd. Een meerderheid van 60% zei daarop dat Bitcoin op dit moment ondergewaardeerd is. Het panel verwacht dat de prijs van de cryptocurrency eind 2021 $66.284 per munt zou bereiken. Binnen het panel zijn de meningen hierover wel verdeeld.

Morpher CEO Martin Fröhler was het meest optimistisch over de prijs van Bitcoin op het panel. Met een eindejaarsvoorspelling van $160.000 per Bitcoin. De hoofddocent van de University of Canberra, John Hawkins, was een van de meest bearish in het panel. Zijn voorspelling voor het einde van het jaar was $20.000 per Bitcoin.