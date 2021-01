Voortaan makkelijker wachtwoorden aanpassen in Chrome - Apparata

Google Chrome helpt je wellicht al bij het managen van wachtwoorden, maar dat wordt nu nog gemakkelijk en gebruikersvriendelijker.

Met de nieuwste update voor Google Chrome is het nu gemakkelijker om wachtwoorden te veranderen. Gebruikers van Chrome’s wachtwoordmanager krijgen enkele nieuwe opties én extra hulp van Google zelf.

Chrome helpt je met wachtwoorden

Met Chrome 88 wordt wachtwoorden managen via de browser nog gemakkelijker. Google hielp je al bij het onthouden van al je verschillende wachtwoorden. Nu krijg je zelfs tips over hoe je ze het beste kunt aanpassen.

Door op je profiel te klikken (ronde foto rechtsboven) en vervolgens op het sleuteltje, krijg je alle nieuwe opties te zien. Zo is er een nieuwe button genaamd Wachtwoorden Controleren. Google geeft je vervolgens tips over welke codes moeten worden aangepast.

Daarover gesproken, dat kan voortaan allemaal in één scherm. Via hetzelfde scherm kun je al je gebruikersnamen en wachtwoorden direct updaten. Stel dat een van je accounts bijvoorbeeld gekraakt is. Door de update kun je niet alleen zien waar je hetzelfde wachtwoord al dan niet ook hebt gebruikt. Je kunt ze ook direct aanpassen.

De update voor Chrome is als het goed is bij alle gebruikers op PC en iOS online. Voor Android-gebruikers worden de nieuwe wachtwoordfeatures zeer binnenkort uitgerold. Oh, en mocht je naast de Chrome wachtwoord manager nog meer online veiligheid wilt, check je hier 8 ultieme wachtwoord-tips.