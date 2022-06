VPN verbinding met dít land is binnenkort verleden tijd

Haal jij je VPN verbinding veel uit India? Bereid je dan voor op het vinden van een ander land.

Persoonlijke data op het internet ligt erg gevoelig. Binnen no-time weet een verbinding van alles van je. Dat is waarom er nu zoveel te doen is rondom cookies en dat soort ongein: websites met cookies weten gewoon veel persoonlijke gegevens van je. Voor sommigen (begrijpelijk) een enge gedachte.

VPN

Een oplossing is er met een VPN. Een Virtual Private Network gebruikt omleidingen via servers over de hele wereld om jouw persoonlijke data te beschermen. Zo ontvangt een website of service alle data die ze nodig hebben zonder dat jij je persoonlijke gegevens op straat gooit. Bedrijven als NordVPN en vele anderen maken al een tijdje furore met hun services.

VPN in India verboden

Een ander voordeel van een VPN is dat je kan doen alsof je in elk land bent waar een VPN-server wordt aangeboden. Zo kun je bijvoorbeeld een Amerikaans netwerk gebruiken om Amerikaanse films en series op Netflix te kijken. We weten niet wat perse voordelen zijn van een VPN in India instellen, maar dat is binnenkort verleden tijd. NordVPN sluit hun servers in India, als navolging op concurrenten ExpressVPN en SurfShark.

Wetgeving

Dit omdat India nieuwe wetgevingen rondom de VPN instellen. Om het even simpel samen te vatten: India verplicht vanaf nu het gebruik van persoonlijke data voor VPN’s. Met andere woorden: de hoofdreden voor het gebruik van een VPN, het vermijden van persoonlijke data, is nu verboden. Dan heeft het allemaal geen zin. Om, volgens NordVPN, de veiligheid van persoonlijke data bij gebruik van hun app te waarborgen, stopt het bedrijf daarom met hun servers in India. Vanaf 26 juni kan je niet meer verbinden met Indiase VPN’s.

Gelukkig houdt NordVPN je wel op de hoogte en zal je het merken wanneer de servers sluiten. (via TechCrunch)