VPN-vraag stijgt enorm, dit is waarom

De vraag naar een VPN-verbinding in met name Hong Kong neemt toe. Dit is waarom

Opeens wil iedereen in Hong Kong aan de VPN. Dat is geen toevallige trend, maar een reactie op basis van politieke ontwikkelingen. Hong Kong is een administratieve regio van China. Het heeft zijn eigen munteenheid, regels en regering, maar is nog altijd een onderdeel van China.

Dit zorgt al jaren voor gezeur tussen de twee regio’s en met name de laatste tijd is het raak. Denk aan de heftige rellen vorig jaar. China wil meer controle over Hong Kong en dat zien de meeste inwoners van de administratieve regio niet zitten. En dus: VPN ontwikkelingen.

Er is nu rumoer over een nieuwe veiligheidswet van Chinese komaf. Met deze wet krijgt China meer controle over het internet in Hong Kong. In China heeft de overheid een vinger in de pap als het gaat om het internet. In Hong Kong is het internet nog altijd vrij te gebruiken. Daar kan met die veiligheidswet verandering in komen.

En dat brengt ons bij de ontwikkelingen met betrekking tot VPN-diensten. In Hong Kong is de vraag naar een VPN enorm gestegen, aldus Reuters. Met een VPN kan men anoniem internetten en zo toegang krijgen tot het vrije web. In China is het gebruik van een VPN illegaal, maar alsnog maken er veel mensen gebruik van.