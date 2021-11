Vrijdag bleek Black Friday voor Bitcoin!

Wie afgelopen vrijdag had ingeslagen met Black Friday had nu al een leuke winst gehad met Bitcoin.

Dat was even schrikken voor een ieder met Bitcoin, afgelopen vrijdag. Eigenlijk maakte het niet uit of je Bitcoin, aandelen of in de grondstoffen zat. Door een reactie op de nieuwe variant van het coronavirus uit Zuid-Afrika zagen alle markten er slecht uit. Een kans voor een ieder die snapt dat juist dalende koersen zijn om er bovenop te springen.

Black Friday voor Bitcoin

Bitcoin was daar geen uitzondering op. Het ging hard met de koers. En dan bedoelen we naar beneden. Vrijdag dook de koers van een stabiele 59.000 dollar helemaal naar een dieptepunt van iets meer dan 53.000 dollar. Het hele weekend zat de koers er teneergeslagen uit, tot vandaag.

De beurzen krabbelen weer een beetje op en de bekendste cryptocurrency ter wereld gaat mee. Een flinke stijging van meer dan 9 procent is wat men al kon zien vandaag. Dat betekent dat een ieder die met Black Friday in plaats van een product Bitcoin heeft ingeslagen nu staat op een mooie winst. Het is nu afwachten of de komende periode deze koers vastgehouden kan worden. Paniek is een slechte raadgever. En het is duidelijk te zien wat slecht wereldnieuws doet met aandelen, crypto en de economie.