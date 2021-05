Vrouw bestelt PlayStation 5, krijgt flesjes water geleverd - Apparata

PlayStation 5 oplichting is nog altijd een ding. In dit verhaal dacht een vrouw een PS5 te kopen, maar eigenlijk kocht ze twee flesjes water.

Wereldwijd is de PlayStation 5 nog altijd verschrikkelijk moeilijk verkrijgbaar. Daar maken oplichters dankbaar gebruik van. Al sinds de komst van de console is PlayStation 5 oplichting een serieus probleem. Mensen die de console denken te kopen krijgen heel wat anders, of zelfs helemaal niets, geleverd.

In Japan dacht een vrouw een Sony PlayStation 5 te kopen. Achteraf kreeg ze geen PS5, maar twee flesjes water thuisbezorgd. Ze had 65.000 yen betaald voor de transactie. Dat is omgerekend zo’n 488 euro. Ze kreeg de verkoper niet meer te pakken en besloot de politie in te schakelen. Gelukkig voor de klant heeft het verhaal een goede afloop. De politie kon de verkoper traceren. Het bleek om een 41-jarige vrouw uit Shinga in Japan te gaan. Ze is gearresteerd op verdenking van fraude.

Ook hier in Europa is PlayStation 5 oplichting aan de orde van de dag. Bijvoorbeeld via vage advertenties op een handelssite. Bescherm jezelf en koop alleen via officiële kanalen. Ook al hebben ze nu niks op voorraad en moet je misschien nog lang wachten. Liever wachten dan 500 of 600 euro kwijtraken aan één of andere oplichter, nietwaar? (via FNN)