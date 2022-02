Vrouw koopt iPhone 13, krijgt handzeep geleverd

Een iPhone 13 kopen en handzeep krijgen. Dit is het bizarre verhaal van een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk.

Of je nu een nieuwe computer, game, PlayStation of iPhone online koopt. Je kijkt altijd uit naar het moment dat de bezorger voor de deur staat met je pakketje. Eindelijk is het moment dan aangebroken dat je het pakketje kan uitpakken. En dan kom je erachter dat je geen nieuwe iPhone 13, maar handzeep krijgt. Goed voor de hygiene, dat wel.

iPhone 13 kopen

Dit is het werkelijke verhaal van een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk. Ze was van plan een nieuwe telefoon te kopen en bestelde online een iPhone 13 Pro Max via aanbieder Sky Mobile. Een kwestie van bezorgen en klaar is kees, toch? Helaas zat de bezorger vast in het verkeer en liet hij weten aan de vrouw dat het bezorgen op de beoogde dag niet meer ging lukken.

De volgende dag zou de bezorger komen, maar hij had niet de iPhone 13 Pro Max met zich. Ja, sjonge jonge. Waar is die peperdure smartphone dan? Op de derde dag kreeg de vrouw eindelijk een pakketje. Het bleek echter niet de iPhone 13 te zijn, maar handzeep. Hier is duidelijk iets misgegaan. De vrouw heeft contact opgenomen met de aanbieder en er is een onderzoek ingesteld. Heb jij ook wel eens een verkeerd pakketje ontvangen? (via The Mirror)