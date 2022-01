Vrouw steelt voor 800.000 euro aan iPods!

Dan moet je veel, heel veel iPods stelen om aan deze waarde te komen. Een bizar verhaal.

Anno nu hebben we het alleen nog maar over de iPad en de iPhone. Goed, je hebt ook de nog de iPod Touch maar daar is maar een hele kleine groep in geïnteresseerd. In het tijdperk voor de iPhone was de iPod het populairste Apple-product. Nu komen de iPods weer in het nieuws, maar in een heel ander daglicht, want het heeft te maken met stelen.

Stelen? Ja. Een vrouw in de Amerikaanse staat New Mexico heeft in de periode tussen 2013 en 2018 meer dan 3.000 iPods gestolen. De apparaten waren aangekocht door een school en waren bestemd voor studenten. In plaats daarvan ging de vrouw er met de iPods vandoor, vervolgens verkocht ze de apparaten jarenlang op eBay. Ze was zelf werkzaam op de school en had daardoor toegang tot de iPods.

Deze week was de rechtszaak en de rechter heeft haar 18 maanden celstraf opgelegd. In de jaren dat ze de diefstallen pleegde, gaf ze ook een valse belastingaangifte door. In al die jaren heeft de Amerikaanse belastingdienst nog eens 200.000 euro misgelopen. De totale waarde van de diefstal overstijgt de 800.000 euro, aldus justitie. Zelf heeft de vrouw omgerekend zo’n 600.000 euro overgehouden aan het stelen van de iPods.