Vrouw verliest 10.000 euro in Elon Musk Bitcoin scam - Apparata

De volgende keer toch even beter opletten als je je zuurverdiende spaarcenten zomaar aan iets toevertrouwt. Deze vrouw trapte in een Elon Musk Bitcoin scam.

De woorden Elon Musk en Bitcoin zijn hot tegenwoordig. En daar profiteren helaas ook oplichters van. Onwetenden die nog groentjes zijn als het gaat om cryptocurrency kunnen slachtoffer worden van scammers. Zo ook een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk, dat haar spaargeld van meer dan 10.000 euro zag verdwijnen.

Ze schaamt er zich voor, maar heeft besloten om toch naar buiten te komen met het verhaal. Om anderen te waarschuwen, aldus Julie Bushnell. Ze verloor 9.000 Britse pond door fraude. Iemand die zich uitgaf in de naam van Elon Musk vertelde een verhaal op een neppe BBC website. Deze persoon kon geld verdubbelen via cryptocurrency. De vrouw trapte in de oplichting en maakte haar spaargeld over. Het contact werd verbroken en de vrouw kon fluiten naar haar geld.

Tegenover de BBC (de echte) zegt Bushnell dat er geen dag voorbij gaat dat ze er niet aan denkt. Het is ook niet niks natuurlijk, zo’n bedrag. Het is des te belangrijker dat jij, of anderen in je omgeving, scherp zijn voor dit soort oplichtingspraktijken. Jij prikt misschien zo door de fraude heen, maar een ander kan hier wel het slachtoffer van worden. Met alle gevolgen van dien.