Vrouwelijk stalker Apple-baas Tim Cook doet absurde dingen

Tim Cook had een jaar lang een stalker die absurde dingen beweerde en naar hem stuurde. Gelukkig voor de Apple-CEO is dat nu verleden tijd.

Mensen met een monstersalaris zijn voor velen ontzettend aantrekkelijk om allerlei verschillende redenen. Niet gek dus, dat Apple-CEO Tim Cook zo nu en dan wat gekkies aantrekt. Wellicht is gek daarentegen nog een te zachte term voor een vrouw uit Virginia, Verenigde Staten. De stalker van Tim Cook zei en deed de meest absurde dingen en moet daar nu voor boeten.

Stalker Tim Cook draait door

De vrouw handelde in eerste instantie als een klassieke stalker; rondhangen bij het huis van het slachtoffer en via internet degene goed in de gaten houden. Maar volgens rechtbankdocumenten (via New York Post) liep dat heel snel uit de hand.

Via Twitter beweerde de vrouw keer op keer dat Cook de vader van haar tweeling zou zijn. Nu blijken machtige mannen zich wel vaker aan dergelijke dingen schuldig te maken, maar op deze manier krijg je natuurlijk niet gelijk. Daarbij is Tim Cook gay, dus de kans dat hij een vrijpartij met een vrouw zag zitten is vrij klein.

Wat de stalker van Tim Cook vervolgens nog meer in een kwaad daglicht zette, waren de honderden mails die ze naar hem stuurde. Het bleef daarentegen niet bij absurde claims en beweringen; ze stuurde hem zelfs bedreigingen en foto’s van vuurwapens.

De vrouw heeft momenteel een contactverbod gekregen; ze mag niet meer in de buurt komen van Tim Cook, Apple-medewerkers en het bedrijf zelf. Daarnaast is ze verbannen van het bezitten van vuurwapens.