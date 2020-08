Vrouwelijke regisseur gaat Sony Marvel film maken

Wat kunnen we van deze vrouwelijke Marvel film verwachten? Er is al een hint medegedeeld.

Films die door vrouwen zijn geregisseerd leven doorgaans een wat andere kijkervaring op dan wanneer een man de regie in handen heeft. Het vrouwelijke aspect is soms terug te vinden in de manier waarop de karakters praten, hoe de film is vormgegeven en hoe het script zich ontplooit.

Volgens Deadline mag regisseur Olivia Wilde de volgende Sony Marvel film gaan maken. Het zou nog om een geheim project gaan met een vrouwelijk karakter in de hoofdrol. Het is niet de eerste keer dat een vrouw aan het roer komt te staan van een Marvel film. Zo zijn de films Captain Marvel en Black Widow ook door een vrouw geregisseerd.

Hoewel het project nog geen geheim is, gaf Wilde een hint weg via Twitter. Zo deelde ze het nieuws zelf met een spin-emoji. Dit zou kunnen beteken dat we een Spider-Woman gaan zien.

Spider-Woman bestaat in de Marvel comics, maar deze superheld heeft tot op heden nog geen eigen film gekregen. Dit, terwijl er talloze Spider-Man films zijn verschenen. De kans is dus groot dat dit project heeft te maken met Spider-Woman. Voor nu is het afwachten tot er meer nieuws over deze vrouwelijke Marvel film naar buiten komt.