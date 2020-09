Vult de Royole FlexPai 2 een gat in de markt? - Apparata

Foto FlexPai (1) @Royole

De eerste tekenen zijn zeer positief voor Royole, dat met de FlexPai 2 een gat in de markt lijkt te vullen.

Als we aan het era van opvouwbare smartphones denken, dan is Royole misschien niet het eerst wat in je opkomt. Toch was de Royole FlexPai de eerste smartphone met flexibel scherm. Ondertussen hebben grote jongens als Huawei met de Mate X en Samsung met de Galaxy Z Flip en Galaxy Fold de (kleine) markt in handen. Kan Royole daar met de FlexPai 2 verandering in brengen?

Royole FlexPai 2 komt eraan

Het internationale Royole heeft met de eerste FlexPai misschien niet bereikt wat ze wilden. Desalniettemin gaat het goedkopere opvouwbare smartphonemerk het nog een keer proberen met de Royole FlexPai 2. Voor het tweede toestel in de line-up belooft het merk een high-end toestel. Kortom, ze gaan in het vaarwater van onder andere Samsung zitten.

Royole heeft al laten weten dat de FlexPai 2 een Snapdragon 865 krijgt, 5G ondersteuning, 12GB RAM en een 4,050mAh batterij. Ook belooft Royole een quad-camera van 64MP, 16MP, 8MP en 32MP. Kortom, dat zijn specs die in elk geval in de buurt van de Galaxy Fold-serie komen.

Gat in de markt

Daarmee betreedt het merk in theorie een gat in de markt. Alle opvouwbare smartphones zijn vooralsnog pure luxe-toestellen. Maar Royole gaat vermoedelijk wat goedkoper zitten, zoals ze ook met de eerste FlexPai deden. Een uitgelezen kans dus, voor mensen die een flexibele tablet-hybride willen, maar daar geen tweeduizend euro voor overhebben.

Aan de andere kant heeft Royole ook wel wat te bewijzen. De eerste uitvoering van de opvouwbare smartphone was niet vlekkeloos (zoals velen uit de niche markt). Het scherm was het voornaamste probleem; daar was duidelijk een vouw op te zien.

In de nacht van 21 op 22 september zullen we weten wat Royole met de FlexPai 2 zal doen. Dan kondigt het merk officieel de smartphone aan.