Vuurrode maandag voor Bitcoin en Ethereum

De crypto markt heeft vandaag een zware dag. De Bitcoin verliest meer dan 11 procent in waarde en Ethereum zelfs meer dan 16 procent.

Als je flink in de cryptocurrency zit, dan heb je geen lekkere maandag. Vanmorgen bij het wakker worden was menig crypto investeerder al goed zuur en flink armer dan gisteren. Bitcoin en Ethereum staan vandaag enorm in de min en de meeste altcoins doen het nog slechter.

Wat is er aan de hand?

De Bitcoin stond sinds kerst 2020 niet meer zo laag. Op moment van schrijven krijg je voor 1 bitcoin nog 22.515 euro. Vanmorgen filosofeerden we al over de daling van de Bitcoin en dat hij in de komende weken wel eens op een zeer laag bedrag uit kan komen. Een bedrag van 16 duizend euro in de komende weken noemen analisten. Vanmiddag kwam de 21 duizend euro in zicht, dus we dalen snel.

De reden dat de daling zo sterk is, is onder andere de hoge inflatie en de stappen die centrale banken nemen om die inflatie af te remmen. Cryptomunten worden als risicovolle investeringen gezien. Vrijdag maakte de VS een hogere inflatie bekend dan verwacht en toen verloor de Bitcoin meteen al zo’n 13 procent van zijn waarde. Daarnaast staan de Aziatische markten diep in het rood en ook de AEX staat vandaag in de min.

In november piekte de munt op een record van 66.000 euro en sindsdien is er dus meer dan 60 procent van de waarde af. De afgelopen weken schommelde de Bitcoin rond de 28 duizend euro, maar die positie is dus nu verlaten.

Celsius Network

Het vertrouwen krijgt ook nog eens een knauw door een mededeling op de website van Celsius Network. Door de “extreme marktomstandigheden” heeft de app vandaag alle opnames en overdrachten bevroren. Bitcoins lenen en uitlenen kan dus nu even niet via de app. Alleen zo kan Celsius in de toekomst aan zijn verplichtingen voldoen, zo schrijven ze op hun site.

Ethereum

Gaat het slecht met de Bitcoin dan zie je dat eigenlijk overal terug in de cryptomarkt. Ethereum is in de afgelopen week zo’n 37 procent van zijn waarde verloren en staat op zijn laagste koers sinds begin 2021. Spannend of deze munt door de psychologische grens van 1.000 dollar gaat zakken de komende tijd.

Kritiek

De koersen komen in de buurt van kritieke waarden. Blockchain analist Colin Wu berekende dat ETH-tokens ter waarde van 480 miljoen euro op het punt staan om bij een koers van 1.100 euro geliquideerd te gaan worden. Voor Bitcoin verwacht hij ellende bij een koerst van 20.500 euro. En die waardes komen akelig snel dichtbij.

Kopen of verkopen?

Moet je nu verkopen of juist kopen? Tja, dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar wie wel het weet is spekkoper. Als je nu verkoopt help je de koers misschien nog wel verder naar beneden. Maar als je nu instapt of je positie wil vergroten, maak je misschien wel heel makkelijk winst als de koers weer opkrabbelt. Dat is het risico. Veel wijsheid toegewenst!