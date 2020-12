Waar blijft Android 11 voor de OnePlus 7 & 7T? - Apparata

Zit jij ook te wachten op Android 11 voor je OnePlus 7 of 7T? Dat kan nog wel even duren. Het merk heeft een update gegeven.

Een fijn aspect van de telefoons van OnePlus is dat het merk lange ondersteuning geeft aan de smartphones. Zelfs toestellen die al enkele jaren oud zijn krijgen de laatste versie van Android. Dat is bij diverse andere merken wel anders. Het uitrollen van die nieuwste versie van Android gaat per telefoon anders.

Android 11 voor OnePlus 7 & 7T

Zo hebben de nieuwste OnePlus 8-modellen al Android 11. Maar Android 11 is nog geen realiteit met de OnePlus 7 en 7T. Voorlopig kan dat ook nog wel even duren. Het Chinese techbedrijf heeft op het eigen forum een update gegeven over de gang van zaken. OnePlus zegt hier dat ze een probleem zijn tegengekomen met de adoptie van Android 11 naar de .

Wat er precies aan de hand is, dat is niet bekendgemaakt. Wel is het zo dat OnePlus het technische team van Qualcomm heeft moeten inschakelen om het probleem te onderzoeken. Aankomende week verwacht OnePlus een fix te ontvangen van Qualcomm dat het issue moet oplossen. Deze maand hoopt het techbedrijf nog de gesloten beta van Android 11 voor de OnePlus 7 en 7T uit te rollen. Een open beta volgt zo snel mogelijk in de nabije toekomst, aldus het techbedrijf. Daarna is de publieke versie eindelijk aan zat. Dit zal ergens in 2021 zijn. Nog even geduld dus!