Waar blijft die Bitcoin eindejaarsrally?

Nog minder dan een week en dan is 2021 ten einde gekomen. De grote vraag is of er nog een Bitcoin eindejaarsrally volgt.

Naarmate het einde van het jaar dichterbij komt is de kans natuurlijk steeds kleiner. Het is vandaag Eerste Kerstdag en over exact een week is het 1 januari 2022. Dat betekent dat Bitcoin nog zes dagen de tijd heeft om enorm hard te klimmen voor een zogenaamde eindejaarsrally.

Eerder dit jaar voorspelden diverse analisten een mogelijke koers van 100.000 dollar voor één BTC in 2021. Dan zou de cryptocurrency in die zes dagen nog honderd procent moeten stijgen. Niets is onmogelijk in de wereld van crypto. Er zijn echter geen directe indicatoren dat dit staat te gebeuren.

Het uitblijven van een stijging is ook weer niet waar. De afgelopen vijf dagen is Bitcoin aardig geklommen, noem het een mini eindejaarsrally. Vanuit een dal van 45.000 dollar klom de munt naar 51.500 dollar op Coindesk. Daar is nu een kleine correctie uit voortgekomen en de munt bungelt nu op een afgeronde 50.900 dollar. Komt er nog een Bitcoin eindejaarsrally? De kans lijkt niet heel groot te zijn. Maar wie weet wat men in petto heeft voor de cryptomunt in deze laatste week van 2021.