Waar blijft toch die The Last of Us serie?

Er is een The Last of Us serie in de maak voor HBO Max. Maar wat is de actuele situatie van deze show?

The Last of Us is een geweldige game reeks op PlayStation. Meerdere delen van het spel zijn er uitgebracht en ze werden allemaal stuk voor stuk meer dan positief ontvangen. Het succes van de gameserie inspireerde HBO Max om er een show van te maken. Voor Sony is het de tweede keer in korte tijd dat een game van hen aandacht krijgt van Hollywood. Denk ook aan de Uncharted-film, die dit jaar in de bioscoop te zien is.

Maar waar Uncharted inderdaad dit jaar in de bios verschijnt, is het afwachten wanneer je The Last of Us serie kunt streamen op HBO Max. Als je had verwacht op een release in 2022 moeten we je helaas teleurstellen. Casey Bloys van HBO Max heeft tegenover The Hollywood Reporter duidelijkheid gegeven in een interview. De topman zegt dat The Last of Us zeker niet dit jaar zal verschijnen op de streamingdienst.

Op z’n vroegst misschien in 2023, maar klem je ook daar niet op vast. Filmopnames van het eerste seizoen zijn nog altijd in volle gang. The Last of Us serie wordt opgenomen in het Canadese Calgary. Bloys zelf durft nog geen releasedatum te noemen. Met het mogelijke einde van de coronapandemie kan er wellicht nu gas worden gegeven met het afronden van opnames en productie. De hoop is gevestigd op 2023.