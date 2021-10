Waar is de Apple Watch Series 6 gebleven?

Met de komst van de Watch Series 7 heeft Apple iets gedaan met de 6.

Is Hans Klok bezig geweest in de online Apple Store? De Watch Series 6 is namelijk plotseling foetsie. De Amerikaanse techgigant Apple heeft ervoor gekozen om de Watch Series 6 niet langer nieuw aan te bieden nu de Series 7 op de markt komt.

Het is niet onmogelijk om nog aan een Series 6 te geraken. Bijvoorbeeld via fysieke winkels of webshops die de smartwatch vanuit voorraad aanleveren. Een gevalletje op is op dus. Maar denk ook aan een refurbished of gebruikt exemplaar op Marktplaats. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Direct via de online Apple Store een Apple Watch Series 6 kopen zit er in elk geval niet langer in.

De actuele line-up van de Apple Watch bestaat nu uit de Series 7, Series SE, Series 3, Nike en Studio. Daarvan is de Series 3 momenteel de goedkoopste Apple Watch die je kunt kopen. Prijzen voor deze smartwatch beginnen bij 219 euro. De prijzen van de nieuwe Series 7 liggen een stuk hoger. De Apple Watch Series 7 bestellen is sinds gisteren mogelijk. Later deze maand ligt de nieuwe smartwatch daadwerkelijk in de winkels.