Waarom Amazon, Nike én Google fietsbedrijf Peloton willen

Peloton verkeert in zwaar weer en dat zien Amazon, Nike en Google op verschillende manieren wel zitten.

De coronapandemie zorgde voor veel verliezers maar ook een hoop winnaars in het bedrijfsleven. Voor lange tijd was Peloton daar één van. Het techbedrijf maakt thuissportapparaten zoals de bekende fiets en loopbanden met een high-tech insteek; producten die gigantisch populair waren toen iedereen twee jaar thuis moest zitten. Nu stevent het bedrijf naar de afgrond, maar gelukkig zijn daar Amazon, Nike en Google.

Peloton in de put

Op het hoogtepunt van Pelotons heerschappij was het bedrijf een slordige 50 miljard dollar waard. De vraag naar hometrainers was enorm en het merk was vanwege de relatief luxe uitstraling en moderne snufjes als displays en sensoren razend populair.

Maar vanwege ruzies binnen het management klapte het kaartenhuis een jaar later ineen. De waarde van Peloton daalde van 50 miljard naar grofweg 8 miljard, een enorme teloorgang binnen één jaar.

Koopjesjagers

Nu zijn daar volgens Financial Times (paywall, via Engadget) meerdere bedrijven die wél heel succesvol door de pandemie heen zijn gekomen. Hoewel er nog niemand officieel heeft bevestigd dat het iets in Peloton ziet, zeggen verschillende anonieme bronnen dit.

Specifieker, Amazon en Nike zouden allebei het bedrijf willen kopen. Amazon heeft er een handje van om succesvolle producten zelf te gaan maken. Nike werkt vaker met andere partners samen.

Google heeft iets andere plannen met Peloton. De zoekgigant zou Stadia willen omvormen tot een nieuwe dienst genaamd Stream. Google zou via het nieuwe concept games willen streamen voor Peloton, zonder een directe overname.