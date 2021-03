Waarom Apple ‘NEE’ tegen Parler zegt - Apparata

Social media- app Parler is bijna overal verboden, maar zou graag terug willen in de App Store. Lees hier waarom dat niet mag van Apple.

Parler is een social media- app dat in Nederland niet zo bekend is. Maar ook hier heeft de tegenhanger van Twitter steeds meer gebruikers. In Amerika gebruiken veel conservatieve Amerikanen de app, omdat zij de rest van de apps wantrouwen. Parler is wegens rechtse propaganda, racisme en oproepen tot geweld uit de App Store gegooid, maar zou nu graag terug willen. Overigens heeft Google de app ook uit de Play Store gehaald.

Parler uit de App Store

In januari is Parler uit de App Store en Play Store verbannen. Dit na de rellen bij het Amerikaanse Capitool. Er vielen destijds zelf enkele doden te betreuren. Genoeg redenen voor Parler om de app offline te halen. In februari ging de app weer online, dit nadat Parler nieuwe richtlijnen had gemaakt.

Maar Apple heeft Parler dus weer geweigerd. Bloomberg bericht dat zelfs met de nieuwe richtlijnen de app niet goed genoeg aangepast is.

Nadat we de nieuwe informatie hebben bekeken, zijn we van mening dat deze wijzigingen niet voldoende zijn om te voldoen aan de App Store Review-richtlijnen. Er is geen plaats voor hatelijke, racistische en discriminerende inhoud in de App Store Apple aan Parler afgelopen februari (volgens Bloomberg)

Haat

Apple gaat niet over één nacht ijs. Als je een app niet toelaat, moet je daar goede redenen toe hebben. Zeker als je Parler niet (meer) toelaat in App Store, want er is gegarandeerd media aandacht voor. Apple heeft dan ook enkele schermafbeeldingen opgestuurd, om de bovenstaande quote te onderbouwen en te bewijzen dat de weigering nog steeds logisch is. Op deze afbeeldingen staan naar verluidt gebruikersfoto’s met hakenkruizen, maar ook berichten en gebruikersnamen die haatdragend zijn voor vrouwen, racistisch en homofoob zijn.

Apple beweert dat deze afbeeldingen gemakkelijk te vinden zijn. Dit moet voorkomen worden met “robuuste moderatiemogelijkheden” waardoor deze berichten uit de app gefilterd worden. Helaas voor de app hebben ze dit onvoldoende gedaan en is Parler niet te downloaden in de App Store. En dit zou weleens het einde kunnen zijn voor de social media- app.