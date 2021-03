Waarom Bitcoin hard steeg en nu weer daalt - Apparata

Het ging heel even lekker met Bitcoin koers en daarna volgde weer een harde daling. Wat is er gaande met de cryptomunt?

De laatste paar dagen gaat het niet zo lekker met de Bitcoin koers. Althans, als je hoopt op stabiele koersstijgingen. Ruim een week geleden werd nog een record gehaald van meer dan 60.000 dollar in waarde. Daarna kakte het wat in met uiteindelijk toch een forse daling naar 54.000 dollar tot gevolg.

Bitcoin koers

Gister ging het opeens voor de wind met de koers van Bitcoin. De koers steeg in enkele uren naar een hoogtepunt van bijna 57.000 dollar. Kort daarna zakte de koers weer naar zelfs een nieuw dieptepunt van deze week.

De reden dat de koers het zo lekker deed gisteren had te maken met Tesla. De Amerikaanse autofabrikant kondigde aan dat je een nieuwe auto kon afrekenen met Bitcoin. Inwoners van de Verenigde Staten krijgen deze betaalmogelijkheid bij het online aankopen van een nieuwe Tesla Model S, X of 3.

Dat nieuws zorgde voor een enorme koersstijging. Daarna zakte de koers van Bitcoin echter ineen. Het dieptepunt werd vanmorgen bereikt met een koerswaarde onder de 52.000 dollar. Ook altcoins staan in het rood vandaag. Dat was dus een heel kort ‘lekkertje’ voor de Bitcoin fanaten. Je kunt nu wel voor veel minder geld een Tesla kopen in vergelijking met gisteren..

Beeld: Coindesk