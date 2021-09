Waarom Bitcoin weer flink is gekelderd

Bitcoin is vandaag gekelderd naar aanleiding van een nieuwe ontwikkeling. En we vertellen je waarom.

Soms is het gissen waarom Bitcoin daalt. Maar in sommige gevallen is het overduidelijk. Dat heeft dan te maken met een wereldwijde gebeurtenis. Vandaag hebben we te maken met zo’n geval. Bitcoin heeft een flinke daling ondergaan door een gebeurtenis in de wereld.

Die gebeurtenis heeft zich afgespeeld in China. De Chinese autoriteiten vinden cryptocurrency maar niets. De Chinese centrale bank daar heeft dan ook een nieuwe stap genomen in de strijd tegen crypto. De bank heeft bepaald dat transacties met cryptocurrency niet mogen plaatsvinden. Volgens de bank is het voer voor criminelen en vinden er veel malafide transacties plaats. Wat ze niet zeggen, maar wat natuurlijk wel speelt, is dat cryptocurrency handel achter de rug om van de Chinese autoriteiten plaatsvindt. Minder controle en dat is precies waar de Chinezen niet op zitten te wachten.

Ergo, Bitcoin heeft als koers gereageerd op het grote nieuws en de munt is daardoor in prijs gekelderd. De koers staat op het moment van schrijven op zo’n 41.200 dollar. Daarmee is de munt een dikke 3.000 dollar gedaald in waarde. Eerder deze week onderging Bitcoin ook al een correctie. Van een herstel is voorlopig dus nog geen sprake. (via Bloomberg)