Waarom Chrome een klap sneller kan aanvoelen

Voelt Google Chrome sneller aan dan je gewend bent? Dat kan kloppen.

Een ‘goede’ computer nodig hebben voor email en internet? Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld veel tabs hebt openstaan in een internetbrowser kun je er baat bij hebben om een lekkere vlotte computer te hebben in plaats van zo’n traag ding. Het maakt je humeur er ook beter op.

Het helpt natuurlijk ook een handje als de makers van die browsers meedenken. En dat doen ze ook. Google Chrome heeft veranderingen aan de browser doorgevoerd die een snelheidswinst tot 10 procent kan opleveren. Dat is nogal een verschil. De winst zit hem voornamelijk in het wisselen van openstaande tabs. Als je veel tab gebruikt in Chrome is de performance soms niet al te best. Dit haalt de snelheid uit je werkwijze, merkt ook Alex Ainslie van Google op. Met de update moet je die snelheid weer terug in handen krijgen.

De verbeteringen die Chrome heeft doorgevoerd maakt de browser niet alleen sneller. Google heeft ook positieve effecten gevonden met betrekking tot het geheugengebruik en batterijbesparing voor laptops. Dat maakt het gebruik van Chrome weer een stukje comfortabeler.

Websites worden steeds uitgebreider en brengen steeds meer content naar voren. Dat is allemaal prima, maar je computer of laptop moet het wel aankunnen. Deze update is wat dat betreft een stapje in de goede richting.