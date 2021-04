Waarom de PlayStation 5 het vanaf nu nog beter gaat doen - Apparata

Sony kan de volgende stap zetten met de PlayStation 5 in China, de verkopen van de console gaan het daardoor nog beter doen.

Nog even en dan is het zover. Dan kunnen Chinezen eindelijk een PlayStation 5 kopen. Terwijl wij al sinds de officiële release in november een PS5 kunnen kopen (als er voorraad is), moesten ze in China nog ruim een halfjaar wachten.

PlayStation 5 in China

Vanaf 15 mei is de PS5 verkrijgbaar in China. De prijzen zijn omgerekend vergelijkbaar met de Europese en de Amerikaanse prijs. Beide modellen, de versie met en zonder disklade, zullen worden verkocht in het Aziatische land.

Het is niet ongebruikelijk dat China langer moet wachten op nieuwe producten. Zo is de Xbox Series X ook nog niet te koop in het land. Dit issue ligt bij de Chinese autoriteiten. Ze controleren de producten onder andere op veiligheidsaspecten. Bedrijven moeten lang wachten op goedkeuring van de autoriteiten. Sony heeft die goedkeuring sneller gekregen dan Microsoft en mag beginnen met de verkoop van de PlayStation 5 in China.

Voor Sony is het afwachten of ze inderdaad successen gaan behalen in China met de PlayStation 5. In het Aziatische land zijn smartphone games en gaming op de PC het populairst. Met het toetreden van een nieuwe markt is het echter evident voor Sony dat de verkopen van de PS5 gaan toenemen. (via Weibo)