Waarom deze daling van Bitcoin heel gezond is

Af en toe moet je door de zure appel heen bijten. En dat is met de Bitcoin momenteel niet anders, met een flinke daling vandaag.

Kun je het eigenlijk wel een dipje noemen? Wie de kaart wat verder uitzoomt zal zijn of haar schouders ophalen. Bitcoin kleurt momenteel meer dan vijf procent in het rood. Echte paniek is er niet, maar een daling van de koers zorgt toch altijd voor twijfel bij de weak hands. Een bijnaam voor personen die gauw in paniek raken en crypto, zoals Bitcoin, dumpen zodra er rode cijfers in beeld komen.

Bitcoin daling betekent niet meteen paniek

Iedereen met een beetje verstand van financiële instrumenten weet dat het gras niet altijd groen kan zijn. Een correctie op zijn tijd is meer dan gezond. Zie het als even op adem komen. Als de Bitcoin een marathon zou lopen moet de munt een keertje stoppen om een flesje te drinken. De vraag met crypto is altijd wat zo’n correctie betekent. Om nog even in dit metafoor te blijven. Gaat Bitcoin daarna de marathon hervatten of naar huis lekker op de bank chillen?

Verleden week tikte Bitcoin weer een nieuwe all time high aan met een koers van meer dan 68.000 dollar. Op het moment van schrijven staat de bekendste cryptocurrency ter wereld op een waarde van 60.000 dollar volgens Coindesk. Het dieptepunt werd eerder vandaag bereikt rond de 58.000 dollar. Ter vergelijking, begin deze maand zat de koers ook ongeveer op deze prijs. Kortom, niets aan de hand. In elk geval op dit moment. Maar het blijft leuk om te volgen!