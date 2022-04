Waarom deze tractorfabrikant een techbedrijf van de toekomst is

Alle grote techbedrijven kennen we wel, maar deze tractorfabrikant kunnen we in de toekomst ook in dit rijtje plaatsen.

Google, Apple, Samsung, we kennen ze allemaal wel. John Deere heb je wellicht eens langs zien komen met een indrukwekkende tractor. Het zal je verbazen, maar dit bedrijf is een techbedrijf van de toekomst.

Tractorfabrikant is techbedrijf van de toekomst

John Deere (JD) is niet zomaar een bedrijf, het heeft een lange historie. Het bestaat inmiddels al 200 jaar. In de landbouwsector is het bedrijf enorm bekend. Natuurlijk, John Deere maakt nog steeds veel landbouwvoertuigen, maar focust zich steeds meer als een landbouwtechnologiebedrijf. Analisten verwachten dat het binnen 15 jaar een volwaardig bedrijf zal zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het is niet zo dat het bedrijf vanaf nu hiermee start. Het investeert al tientallen jaren zwaar in robotica en autonomie. Eind jaren negentig nam het bedrijf GPS-startup NavCon over in de hoop satellietgestuurde geleidingssystemen voor tractoren te bouwen. Binnen een paar jaar was JD in staat een systeem te ontwikkelen dat tot op enkele centimeters nauwkeurig was – eerdere GPS-systemen konden er wel enkele meters naast zitten.

Kunstmatige intelligentie

Automatisering is gewoon geworden bij het bedrijf. Het heeft al veel tractoren, voertuigen en andere slimme apparatuur die functies biedt. Denk aan handsfree assistentie voor de bestuurder tot autonome onkruididentificatie en -uitroeiing.

Tevens werkte het bedrijf samen met NASA. Dit om het eerste op internet gebaseerde GPS-volgsysteem te ontwikkelen. Met andere woorden: het pad naar moderne autonome voertuigen werd decennia geleden gezaaid en bewerkt door John Deer-tractoren en NASA. De toekomst is volgens JD dat er automatisering is, waardoor machines bovenmenselijke prestaties leveren. En autonomie, waardoor voertuigen bestuurderloos worden.