Waarom EA €1,2 miljard betaalt voor een simpel golfspelletje! - Apparata

Electronic Arts (EA) heeft een ongekend geldbedrag over een studio die één game maakte: Golf Clash. Maar er zit meer achter dan je denkt.

Electronic Arts is een van de meest lucratieve uitgevers in de game-industrie. Dat blijkt maar weer, aangezien het bedrijf omgerekend bijna €1,2 miljard over heeft voor een cartoonesk golfspelletje genaamd Golf Clash. In een blogpost maakt EA de overname van de ontwikkelaar Playdemic (voorheen van Warner Bros.) bekend. Waarom zou het bedrijf daar zo ongekend veel geld voor overhebben?

EA lapt 1,2 miljard voor Golf Clash

Golf Clash is een ogenschijnlijk doodsimpele mobiele game waarbij de speler moet golfen. Je krijgt een balletje en die moet in het gat. Daar zit een kleine mini-game aan vast, want je moet je schot op het juiste moment timen. Je kunt live tegen andere spelers spelen. That’s it.

Op het eerste gezicht is het dan ook absurd dat EA zo ongekend veel geld over heeft voor een studio die één game heeft en nog wel over golf. Golf Clash blijkt daarentegen een ongekend populaire en succesvolle game te zijn. Op basis van de verkoopcijfers van 2018 zou de investering van EA binnen zo’n 6 jaar terugverdiend zijn. Met andere woorden, de game verdiende ruim $200 miljoen per jaar. Het is niet bekend wat de huidige verkoopcijfers van Golf Clash zijn.

Wel is het nog interessant om te melden dat de game onder andere een BAFTA Games Mobile Game of the Year-award en The Independent Game Developers’ Association Awards Game of the Year (2017) won. Kennelijk is het spelletje dus indrukwekkender dan je zou denken.

Golf Clash is beschikbaar via Facebook Games, de App Store en Google Play Store.

