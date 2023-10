Waarom elektrisch rijden voordeliger is dan een benzineauto

In de showroom lijken elektrische voertuigen duurder in aanschaf dan benzineauto’s. Hierdoor worden elektrische auto’s vaak gezien als een kostbare investering. Uit onderzoek van de ANWB blijkt echter dat de totale maandelijkse kosten lager zijn dan die van benzineauto’s. In dit artikel lees je meer over de kosten die gepaard gaan met het bezitten van een elektrische auto. Daarnaast kom je te weten waarom het bezitten van een elektrische auto goedkoper is dan dat van een benzineauto.

Steeds meer betaalbare modellen

Elektrische auto’s, ook wel beschouwd als de toekomst van mobiliteit, winnen aan populariteit. Toch lijken ze op het eerste gezicht nog steeds behoorlijk prijzig voor de portemonnee. In de toekomst zullen er steeds meer elektrische auto’s op de markt komen die betaalbaarder zullen zijn voor consumenten. Maar wat kost een elektrische auto momenteel eigenlijk?

Toen elektrische auto’s voor het eerst op de markt verschenen, begon de prijs van de goedkoopste Tesla bij €49.995. Deze prijs lag hoger dan de gemiddelde autoprijs van een voertuig die rijdt op fossiele brandstof, met €37.053. Er is echter verandering op komst met merken als Dacia, Renault en Seat die betaalbare modellen introduceren. Deze modellen zullen een adviesprijs hebben tussen de 18 en 25 duizend euro. Het Dacia-model is momenteel de meest betaalbare hiervan met een prijs van €18.250.

De voordelen van een elektrische auto uitgelicht

Naast de aanschafkosten, moet je ook rekening houden met de energiekosten. In de afgelopen jaren zijn de prijzen van benzine en diesel sterk gestegen. De kosten voor elektrische auto’s liggen hierdoor aanzienlijk lager. Hoewel er een investering nodig is voor het installeren van een oplaadpunt, is het uiteindelijk goedkoper in vergelijking met de prijzen van diesel en benzine. De kosten voor elektriciteit kunnen variëren van €0,25 tot €0,79 per kWh. Als je thuis oplaadt, kun je rekenen op een tarief van €0,24 tot €0,27 per kWh. Bovendien bieden elektrische auto’s aanzienlijke voordelen op het gebied van onderhoud. Er treedt er minder snel slijtage op en er is geen noodzaak voor olieverversingen. Ook hoef je bijvoorbeeld geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Dit is het verschil in kosten per kilometer

In 2021 werd het gemiddelde van de ‘Total Cost of Ownership’ gemeten, en volgens de ANWB lag dat van een elektrische auto op dat moment lager dan dat van een benzineauto. Dit resultaat werd ook in 2022 door de ANWB bevestigd. Door factoren als afschrijving, onderhoud, verbruikskosten, verzekering en motorrijtuigenbelasting in overweging te nemen, werd een berekening gemaakt. De kosten per kilometer bedroegen voor een benzineauto 63,4 cent en voor een elektrische auto 61,4 cent. Hiermee concludeerde de ANWB een verschil van 2 cent per kilometer.

Op naar een duurzame toekomst

Om een duurzamere toekomst te bevorderen, wordt het gebruik van elektrische auto’s ook aangemoedigd. Er zijn belastingvoordelen voor elektrische rijders, waaronder het feit dat er tot 2025 geen wegenbelasting hoeft te worden betaald. Zonder de wegenbelasting bespaar je honderden euro’s per jaar. Vanaf 2025 wordt dit tarief verhoogd naar 25%.

Wil je meer weten over elektrische auto’s?