Waarom Elon Musk eigenlijk de best betaalde CEO is - Apparata

Elon Musk ontbreekt op elk lijstje van de best betaalde CEO’ s wereldwijd. Maar dat klopt eigenlijk niet.

Check alle lijstjes met de best betaalde CEO’ s van 2020 en er ontbreekt één naam. Ja, die van Elon Musk. Hij is al een keer de rijkste man op aarde geweest, maar eigenlijk moet hij ook op deze lijstjes staan. Forbes berekende dat hij namelijk wel degelijk de best betaalde CEO is.

Elon Musk best betaalde CEO

Hij staat niet op de lijstjes omdat hij geen salaris krijgt, maar aandelen. Dat heeft hij zo geregeld in een compensatieplan. In dit gewaagde plan krijgt hij aandelenopties, dat hij in 2018 bij Tesla had getekend. Daarom ontving hij verleden jaar volgens schattingen ongeveer $11 miljard.

Deze toekenningen van opties zijn in 2018 beschreven en zijn gebaseerd op het behalen van verschillende mijlpalen voor marktkapitalisatie en ofwel inkomsten ofwel Ebitda – winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en renteaftrek, door Tesla. Musk krijgt door dit loonpakket recht op opties om in totaal totaal 101,2 miljoen Tesla-aandelen te kopen tegen een voor de splitsing gecorrigeerde prijs van $ 70 per aandeel. (Tesla-aandelen worden momenteel verhandeld voor ongeveer $ 670 per stuk). Hij kan deze aandelen kopen in twaalf tranches, die elk beschikbaar komen voor hem als Tesla bepaalde mijlpalen heeft bereikt. Goede deal!

Voorbehoud

Het is dus niet echt loon, maar andere CEO’ s krijgen ook (gedeeltelijk) uitbetaald in aandelen. Echter, bij Musk is een voorbehoud opgenomen. Namelijk dat hij de nieuw toegekende Tesla-aandelen gedurende vijf jaar moet houden. Hij kan de aandelen dus niet direct verzilveren. Dit zou een van de redenen kunnen zijn waarom zijn naam niet op de lijstjes prijkt. Ik vraag me af of hij er wakker van ligt, met zoveel geld al op zijn bankrekening.