Waarom er voorlopig geen nieuwe emoji komt

Deze voelde je misschien al aankomen.





Emoji zijn een afspiegeling van de maatschappij. De Unicode Consortium, dat is de officiĆ«le organisatie die gaan over de emoji’s, houden zich elk jaar bezig met nieuwe icoontjes.

De release van Unicode 14.0 boordevol nieuwe emoji stond op de kalender, maar helaas heeft de Unicode Consortium slecht nieuws te melden. De organisatie laat weten dat de release van Unicode 14.0 is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Unicode 13.0 komt er nog wel aan. De release staat gepland voor dit najaar. Versie 14.0 zou in het begin 2021 komen, maar is nu met zes maanden vooruit geschoven. Dit betekent dat de emoji pas in het najaar van 2021 arriveren.

En dan hebben we het over de release. Ontwikkelaars moeten ook nog de kersverse emoji’s implementeren in de smartphone en apps. Dat betekent dat we versie 14.0 op z’n vroegst pas in 2022 op smartphones gaan zien. En dat is nog een hele poos van ons vandaan.