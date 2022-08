Waarom Google de app Truth Social van Trump weigert

Google weigert Truth Social van Donald Trump op te nemen in de Play Store. Dit is waarom.

Donald Trump was een fanatieke Twitter-gebruiker, maar was het niet eens met het beleid van het platform. Daarom begon de voormalige president van Amerika zijn eigen app genaamd Truth Social. Feitelijk een kopie van Twitter, met de focus op vrijheid van meningsuiting.

Door de complete vrijheid van de gebruikers op het netwerk is het een chaos. Er is nauwelijks controle en mensen kunnen zeggen wat ze willen. Reden voor Google om Truth Social te weigeren als app in de Play Store. Het Amerikaanse techbedrijf is van mening dat de gewelddadige inhoud van de app reden is om toelating te weigeren. Daarover bericht Axios.

Trump zal dus een andere manier moeten zoeken om zijn app onder de aandacht te brengen. Hij heeft daar vermoedelijk niet heel lang meer de tijd voor. Het zou slecht gaan met de app en Truth Social begeeft zich op het randje van faillissement. Een gratis app heeft immers adverteerders nodig. Zonder adverteerders geen inkomsten. En zonder inkomsten geen app. Wellicht dat het platform nog enkele aanpassingen doet om toch door de commissie van Google te komen.

Kortom, Truth Social van Donald Trump lijkt ten dode opgeschreven. Dat zag niemand aankomen.