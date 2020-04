Waarom heeft Disney+ zo lang nodig om The Simpsons te fixen?

Disney+ blunderde met The Simpsons maar weet het maar niet op te lossen.





Simpsons-fans konden hun ogen niet geloven toen ze bepaalde afleveringen van de langstlopende animatieserie ooit zagen op Disney+. Het beeld was deels afgekapt waardoor de boven- en onderkant van de show niet te zien waren. Absurd, zo blijkt onder andere uit het onderstaande voorbeeld, want hierdoor gingen sommige grappen volledig verloren. Disney+ beloofde het probleem te verhelpen, maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat zo belachelijk lang duurt.

Voor 2009 werden The Simpsons-afleveringen nog standaard in het 4:3 formaat gemaakt. Het getal beschrijft de beeldverhouding en als je niet bekend met 4:3 bent, dan neemt niemand je dat kwalijk. 16:9 is namelijk al lange tijd standaard. En dat hanteerde Disney+ ook voor The Simpsons. Maar door de 4:3 beelden in het veel ‘dunnere’ 16:9 te proppen, werden de boven-en onderkant van het beeld afgekapt.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Bij The Simpsons was dit een gigantisch probleem. Hierboven zie je zo’n voorbeeld van het gekropte beeld. Er gaat namelijk een leuk grapje verloren; de show maakt bierfabrikanten belachelijk die allerlei verschillende soorten bier verkopen, waaronder Lite en Dry. Bij The Simpsons’ Duff Beer is het daarentegen allemaal hetzelfde; het komt uit dezelfde buis.

Hoe dan ook, Disney+ beloofde dus al het probleem te fixen, maar kennelijk moet iemand dit handmatig aanpassen of zo… Het probleem werd in november van vorig jaar bekend en nu laat het miljardenbedrijf weten er in mei wat aan te gaan doen. Een half jaar, zo lang heeft de monopolist van de bios nodig om de aspect ratio te veranderen van een van de populairste shows ooit.

Nog erger is het feit dat dit al vaker is gebeurd, onder andere bij kabelnetwerk FXX (dat weer van Disney is). Daar werd The Simpsons namelijk ook in de verkeerde verhoudingen afgespeeld, waarna de fans klaagden over het missen van bepaalde grappen, waarna FXX uiteindelijk in de originele en dus correcte verhoudingen The Simpsons ging uitzenden (via: Engadget). Yup, echt waar..

Dus niet alleen heeft Disney (indirect) niet van hun eigen fouten geleerd, het kost ze ook nog eens een half jaar om het probleem weer recht te zetten. Maar goed, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Foto @Disney via TristanCooper