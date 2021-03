Waarom Instagram Lite nu opeens de moeite is geworden - Apparata

Instagram Lite is terug van weggeweest. En nu is de applicatie opeens wel de moeite geworden. Lees hier waarom.

Instagram bedacht een minder zware versie van zijn app om markten te bedienen waar het mobiele internet niet zo toereikend is als bijvoorbeeld Europa of Noord-Amerika. Daarmee beperkte de dienst zichzelf een beetje, want eigenlijk maakte niemand buiten die markten gebruik van de app.

Het is dan ook niet zo gek dat het sociale platform ongeveer een jaar geleden stopte met het aanbieden van de app. Maar nu is Instagram Lite terug van weggeweest en daar is natuurlijk een reden voor. Instagram rolt deze versie uit op Android in zo’n 170 landen. In plaats van te richten op een kleine specifieke markt, kan straks een groot deel van de wereld aan de slag met Lite.

Instagram groeit en groeit. Daarmee is de app ook steeds groter in formaat. Niet iedereen is daar even blij mee. Instagram Lite is daarom een volwaardig alternatief voor de gemiddelde gebruiker. De app is niet 30 MB, maar slechts 2 MB groot.

Je kunt nog steeds posts en Reels bekijken. Ook het verzenden en ontvangen van berichten is mogelijk met Instagram Lite. Wat je bijvoorbeeld niet hebt is de tab Shopping. Misschien is Lite daarom wel interessant voor jou, want veel ‘onzin’ functies waar je toch al geen gebruik van maakte zitten niet op deze uitgeklede versie.

Heb je een iPhone dan is slecht nieuws. Instagram heeft voor zover bekend niet de ambitie om Lite uit te brengen op iOS.