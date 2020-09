Waarom je de OnePlus 8T Pro zal moeten missen - Apparata

Foto: OnePlus 8 Pro

OnePlus-CEO Pete Lau kondigt aan dat er geen OnePlus 8T Pro komt dit jaar. Waarom? Omdat de rest van de serie al zó goed is!

De aankomende T-serie van de OnePlus 8 zal het topmodel laten schieten. Meestal komt het merk met een T- en T Pro-variant, maar dit jaar blijft het bij de eerste. Waarom kiest OnePlus ervoor om geen 8T Pro uit te brengen? Pete Lau legt het uit.

OnePlus 8T Pro niet nodig

In een bericht op het Chinese Weibo laat OP-oprichter Pete Lau officieel weten dat er geen 8T Pro uit zal komen. Eerder deze maand ging dat gerucht al rond. De reden voor dit besluit is volgens Lau simpel: het is niet nodig. Hij schrijft het volgende (vertaald met Google Translate, aangepast op leesbaarheid):

Er komt dit jaar geen 8T Pro. Gebruikers die houden van Pro-level producten kunnen blijven kiezen voor de OnePlus 8 Pro, de ‘koning’ van dit jaar. We hebben onze strategie zo ingericht dat er eigenlijk geen ruimte is voor een verdere upgrade van de OnePlus 8T. Maar er komen ook verrassingen aan, dus het is de moeite waard om ernaar uit te kijken. Pete Lau op Weibo

Over de OnePlus 8T weten we overigens nog niet zoveel, maar als we Lau mogen geloven is het zo als maar kan. Tot dusver weten we alleen dat de smartphone snel kan opladen en een high-end display krijgt.

Of wordt het dan te duur?

Lau stelt dus dat de OnePlus 8T zo goed wordt, dat er geen ruimte is voor een upgrade. Maar beter kan eigenlijk bijna altijd. Tussen de regels door zou je zijn statement dus anders kunnen interpreteren.

In mijn optiek zou de OP 8T Pro simpelweg veel te duur worden om aantrekkelijk te zijn voor de klant. De OnePlus 8 Pro – de beste smartphone van dit jaar – kost immers al richting de €900,- en alle extra’s zouden het een peperdure premium bedoeling maken. Hoewel OP al langer richting dat segment beweegt, kunnen ze natuurlijk niet meer gaan vragen dan Samsung of Apple, ook al zou het toestel op papier meer leveren.

De OnePlus 8T, de enige in die reeks, komt op 14 oktober officieel uit.

Lees ook: OnePlus 8 Pro vs OPPO Find X2 Pro – Welke is China’s beste?