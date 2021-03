Waarom je in 2021 minder smartphones kunt krijgen - Apparata

Qualcomm geeft toe dat het huidige chiptekort invloed heeft op de beschikbaarheid van smartphones. Dat zal nog wel even zo blijven, helaas.

Het is een rare tijd voor de tech-industrie. De corona-pandemie heeft een aantal flinke ‘curve balls’ richting fabrikanten gegooid en dat merken we nu. Het huidige chiptekort zal voorlopig nog wel even duren en volgens chipfabrikant Qualcomm gaan we dat in de winkel merken. Vooral high-end toestellen zullen schaars zijn dit jaar.

Qualcomm: chiptekort zorgt voor schaarste smartphones

In een interview met CNET onthult Cristiano Amon, de toekomstige baas van Qualcomm, dat de chipfabrikant inderdaad getroffen is door het chiptekort, waardoor smartphones schaars zijn. Hij benadrukt dat alles en iedereen door de pandemie getroffen is. Maar de smartphone-industrie kreeg een hele rare curve te voortduren.

Volgens Amon daalde de vraag door de pandemie aanzienlijk. Mensen hadden geen interesse in smartphones toen wc-papier de hoogste prioriteit was, zullen we maar zeggen. Daardoor stelden fabrikanten hun verwachtingen bij.

Maar na een korte periode gebeurde exact het tegenovergestelde. Er ontstond een gigantische piek van vraag naar smartphones. Hierdoor werden voorraden helemaal leeg getrokken en konden fabrikanten niet bijbenen.

Zo ook Qualcomm, dat de Snapdragon processor voor verreweg de meeste smartphones maakt en het door het chiptekort lastig heeft. Daar komt volgens Amon bij dat het afglijden van Huawei andere fabrikanten op hol doet slaan. Concurrenten zien immers de kans schoon om het gat dat Huawei achterlaat op te vullen.

De topman maakt niet bekend welke segmenten het hardst getroffen zijn. Maar aangezien het vlaggenschip, de Snapdragon 888, langzaam geadopteerd wordt, zou dat aannemelijk zijn. De high-end processor is pas net in productie, is redelijk niche en de vraag wordt steeds hoger.

Welke segmenten dan ook, het is volgens Qualcomm aannemelijk dat het chiptekort ook voor een licht tekort aan smartphones veroorzaakt.