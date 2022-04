Waarom je iPhone nu sneller kan opladen met de MagSafe Battery Pack

Je iPhone is nog sneller vol met de MagSafe Battery Pack via een update. Dit ga je er zelf van merken.

De iPhone staat niet bekend om zijn allerbeste accu. Althans, het kan nog een aardige uitdaging zijn om het een hele dag vol te houden op een acculading. Weet Apple zelf ook wel, daarom hebben ze de MagSafe Battery Pack gelanceerd. Met deze accessoire kun je de iPhone bijladen en zo langer gebruiken zonder gedoe met een kabeltje.

Toen de MagSafe Battery Pack voor iPhone werd uitgebracht kon de accessoire de telefoon met maximaal 5 Watt opladen. Er is nu een update uitgebracht waardoor je iPhone sneller vol is. De MagSafe Battery Pack kan dankzij de update 7.5 Watt opladen. Het is een klein, maar welkom verschil.

In de praktijk betekent dit dat je iPhone nu enkele minuten sneller vol is in vergelijking met de situatie voor de update. Je moet hiervoor update 2.7 uitvoeren, daarover bericht 9to5Mac.

Het snelste de MagSafe Battery Pack updaten is voor de accessoire te verbinden aan een Mac of iPad via Lightning naar USB. Vervolgens kun je de update zo binnenvissen. Je kunt ook wachten totdat Apple zelf met een update over-the-air komt. Dat laatste is niet alleen het makkelijkste, maar ook het beste. Mocht er een bug in de software zitten dan zal Apple die tegen die tijd er wel uit hebben gehaald.