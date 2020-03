Waarom je nu een XGIMI beamer wil bestellen

Netflix of SchoolTV kijken met korting. XGIMI geeft namelijk nu korting op twee populaire modellen uit haar assortiment.





Stel dat je een extra ‘scherm’ in je kamer wil om Netflix te streamen, te gamen of het Jeugdjournaal te kijken. Dan denk je misschien niet direct aan een beamer. Maar dan doe je jezelf tekort. Want je hoeft een beamer niet meer perse aan het plafond te hangen. Met de nieuwe generatie XGIMI beamers is het mogelijk om deze op tafel,op de grond of op een optionele standaard te plaatsen. Geen (voedings)kabels die dus dwars door de kamer gaan. Maar gewoon een perfect scherp beeld met uren kijkplezier door de ingebouwde accu en 16GB opslagcapaciteit.

XGIMI.shop heeft 2 modellen in de aanbieding die in het bijzonder geschikt zijn voor de wensen van deze tijd. De Halo en de Mogo Pro. Android TV (meer dan 4000 apps) en Chromecast zitten in deze modellen verwerkt. Ze zijn zelfs voorzien van Google Assistent maar ook een Harman/Kardon speakersysteem. Hiermee zijn beide modellen ideaal om bijvoorbeeld Netflix of Videoland te streamen, maar je kunt er ook gemakkelijk YouTube of SchoolTV mee kijken.

Je sluit hem simpelweg aan op je smartphone of laptop. Ook gamen is natuurlijk mogelijk met de MoGo Pro en de Halo. Beiden zijn voorzien van supersnelle Wi-Fi en Bluetooth verbinding. Met de MoGo Pro kan je tot een beelddiagonaal van 2,5 meter naar je wand of projectiescherm sturen. Bij de Halo is dit zelfs een ongelofelijke 7,6 meter!

Er zijn verschillende accessoires leverbaar, bijvoorbeeld stands om de Halo en MoGo Pro op de tafel of de vloer te plaatsen.

XGIMI heeft tijdelijk een extra korting op twee al aantrekkelijk geprijsde beamers, de XGIMI MoGo Pro en de XGIMI Halo. Via de webshop krijg je als Apparata lezer met deze promocode: APPARATAdiscount , 5% extra korting op Mogo Pro en Halo bij het afrekenen. Dit is een tijdelijke korting, dus zorg dat je hem niet misloopt. De MoGo Pro en Halo zijn op voorraad dus vandaag bestellen betekent direct de komende weken thuis genieten van de mogelijkheden van deze beamers, want ze worden binnen 2 werkdagen geleverd.

Kopen via de XGIMI shop is kopen in een veilige betaalomgeving met gratis verzending binnen Nederland. De Helpdesk is 7 dagen per week bereikbaar en je hebt bij een aankoop altijd 14 dagen bedenktijd.