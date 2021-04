Waarom je Spider-Man als eerste op Netflix kunt kijken - Apparata

Straks op Netflix kun je sneller Sony titels verwachten, waaronder de aankomende nieuwe Spider-Man film.

Goed nieuws voor de Amerikaanse streamingdienst Netflix. Het bedrijf heeft de exclusieve rechten binnengeharkt van alle aankomende Sony films. Dat betekent dat je de nieuwste Sony titels als eerste op Netflix kunt verwachten nadat hun tijd in de bioscoop erop zit. Sony heeft behoorlijk wat gave titels, zoals Spider-Man, in huis. Dat komt dus allemaal in rap tempo naar Netflix.

Sony en Netflix

Het partnerschap tussen de twee bedrijven is effectief vanaf het begin 2022. Eerst zijn de Sony films gewoon in de bioscoop te zien. Als die periode voorbij is, komen ze direct naar Netflix. Onder andere Spider-Man: Into the Spider-Verse, toekomstige Spider-Man en Venom films en de film Uncharted kun je op Netflix verwachten. Het is behoorlijk gaaf nieuws dat je snel na een bioscoop release al de film op Netflix kunt kijken. Vaak moet je toch meer dan een jaar wachten voordat een recente film op de streamingdienst is te zien.

Streamingdiensten moeten er alles aan doen om zichzelf relevant te houden. Met alleen het produceren van eigen series en films ben je er niet. Dit soort partnerschappen kunnen nieuwe abonnees aantrekken. Want het is ook gewoon een toffe ontwikkeling. Ook hoef je niet voor elke Sony-film naar de bioscoop, wanneer deze toch spoedig volgt op Netflix.