Waarom jij je PS5 niet in de rustmodus moet zetten

Uit of aan. Maar zet je PS5 niet zomaar in de rustmodus. Het is niet zonder risico.

Het is niet te zeggen hoe groot de kans is dat jij problemen kunt ervaren met de rustmodus op de PlayStation 5. Met de lancering van de nieuwe console waren er inderdaad geluiden dat de feature niet zonder issues was. Nu bericht Slashgear dat de problemen klaarblijkelijk nog steeds een rol spelen.

De rustmodus op de PlayStation 5 heeft bijzonder veel voordelen. Ten eerste is de console binnen een mum van tijd weer opgestart om verder te gaan met je game. Handig als je even een korte pauze wil nemen van een minuut of 20. Daarnaast kan een controller opgeladen worden als deze middels USB is verbonden met de console. Ook worden updates voor games binnengehaald in de rustmodus op de PS5.

Klinkt goed allemaal. Helaas is de functie niet zonder bugs. De bugs zijn dermate vervelend dat het afgeraden wordt de rustmodus op de PS5 te gebruiken. Een aantal problemen die kunnen voorkomen staan hieronder opgesomd.

PS5 kan uitschakelen in rustmodus. Opstarten kan alleen via de aan/uit knop, niet via de controller

PlayStation 5 kan crashen na opstarten vanuit rustmodus. Met eventuele schade aan save game tot gevolg.

PS5 brick, console start niet meer op

De PS5 niet in rustmodus zetten lijkt dus de beste oplossing voorlopig. Let op, als je de console een tijdje niet gebruikt schakelt deze automatisch over naar de rustmodus. Dit kun je handmatig uitschakelen in de instellingen.