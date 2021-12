Waarom jij vandaag GTA Online weer uit de kast moet trekken

Bijna negen jaar na dato komt Rockstar Games wederom met een grote update voor Grand Theft Auto Online die de game wederom tot leven moet wekken.

Vorige week kwam Rockstar Games relatief onverwacht met de aankondiging voor een nieuwe update voor Grand Theft Auto Online. Hardcore GTA-liefhebbers denken dan: ja, logisch, er zijn jaarlijks twee updates in GTA en de tweede is meestal rond deze tijd. Onverwacht is het omdat de game inmiddels bijna zijn negende jaar in gaat en een iets verbeterde versie van GTA voor de volgende generatie consoles al is aangekondigd.

Dat is toch nog een beetje toekomstmuziek, want eerst wordt Grand Theft Auto Online nog een keer ververst met een update. We wisten al dat het zou draaien om de terugkeer van Franklin, het originele karakter van Grand Theft Auto V in 2013, en dat er een gastrol van Dr. Dre komt. Nu is er concretere informatie, want de update is vandaag gelanceerd. Dit kun je verwachten als nieuwe content in Grand Theft Auto Online: Contracts.

De basis

Laten we even wat disclaimers plaatsen voor als je GTA al jaren niet meer hebt aangeraakt. De update geldt alleen voor Grand Theft Auto Online, de multiplayer-versie van GTA V. Je kunt de update downloaden voor PS4, PS5, Xbox One (en S/X), Series (S/X) en PC. De update is ongeveer 4 GB groot. Als je GTA Online nog nooit hebt aangeraakt, zal het lastig worden om uit het niets genoeg geld tevoorschijn te toveren om deze update goed te kunnen spelen. Bijna alles wat is toegevoegd kost miljoenen, en die zijn niet altijd even makkelijk te verdienen. Dat even terzijde.

The Agency

De eerste nieuwe toevoeging is een nieuw gebouw wat je kunt kopen. The Agency is het kantoorgebouw van Franklin waar jij mede-eigenaar van kunt worden. Je krijgt dan de beschikking over een gebouw waar vanuit je de nieuwe missies met Dr. Dre kunt starten. Ook beschikt het gebouw over een wapenruimte, een zit- en slaapgedeelte voor je karakter én een garage waar je 20 auto’s in kwijt kunt. De goedkoopste Agency kost zo’n 2 miljoen dollar, de duurste kost zo rond de 2,8 miljoen en dan moet je nog wat dingen toevoegen.

Auto’s

Geen Grand Theft Auto Online update is compleet met nieuwe auto’s die je kunt kopen. Zoals altijd zijn er nog nieuwe auto’s die gaandeweg worden toegevoegd, maar voor nu gaat het om zeven nieuwe voertuigen. Deze hebben allemaal toffe GTA-namen, maar zijn gebaseerd op auto’s als de Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Sián, Aston Martin Victor en Bentley Flying Spur. Een leuke toevoeging voor de veteraanspelers: je kunt een gloednieuwe GTA-versie van de Dodge Charger kopen, de auto die Franklin heeft in de originele GTA V-verhaallijn.

Upgrades

Uiteraard kun je elke auto naar smaak personaliseren, maar er zijn ook een paar leuke nieuwe toevoegingen. In GTA wil het nog wel eens gebeuren dat iemand met raketten op je begint te schieten. Sommige van de nieuwe auto’s zijn door The Agency zo aangepast, dat je een omleiding voor deze raketten kunt installeren. Heb je dat probleem ook niet meer. Ook leuk is een soort James Bond-achtige ‘remote control modus’, waarmee je de auto kunt besturen zonder dat je er zelf in zit. Ook verbeterde bepantsering is een optie voor een aantal van de nieuwe auto’s.

Missies

Je hoeft de nieuwe auto’s niet te kopen in Grand Theft Auto Online om de missies in The Agency te spelen. Daarvoor moet je op de computer in het gebouw inloggen en wat voorbereidend werk doen. Daarna zal Franklin je uitnodigen om langs te komen en start de verhaallijn. We gaan niet te veel gras voor je voeten wegmaaien, maar je moet Dr. Dre helpen wat foute vriendjes op zijn manier over te halen. We kunnen alvast wel verklappen dat dat niet bepaald gaat met een kopje koffie in het midden.

Zoals gezegd is de update al wereldwijd uitgegeven en is het enige wat je moet doen even 4 GB installeren. Hopelijk brengt dit nog even wat leven in de brouwerij, want op GTA 6 (of VI) moeten we nog even een tijdje wachten.