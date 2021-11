Waarom jij volgens Microsoft een opvouwbare muis nodig hebt

Opvouwbare telefoons kennen we, maar nu komt er wellicht ook een opvouwbare muis van Microsoft. Waarom?

We hebben kennelijk steeds vaker de behoefte om dingen op te vouwen. Sinds duidelijk is dat je een buigbaar OLED-scherm kunt maken, is de telefoonwereld in de ban van opvouwbare telefoons. Toch is opvouwen altijd een fijne functie geweest, denk maar aan laptops.

Microsoft opvouwbare muis

Microsoft dient een patent in op een opvouwbare muis. Tenminste, eentje die écht opvouwt. Microsoft heeft namelijk al de Arc muis die gebogen en platgemaakt kan worden, maar een volledig dubbel vouwende muis is iets nieuws.

Waarom?

De vraag is echter ‘waarom wil ik een opvouwbare muis van Microsoft?” Volgens Microsoft is het simpel. Je wil tegenwoordig alles bij je kunnen dragen, waaronder een volledige laptop- of tablet-setup. Soms ben je even klaar met die trackpad en is een muis veel handiger. Dan heb je een keuze: of een ergonomisch fijne muis die te irritant is om overal mee naartoe te nemen, of een draagbare muis die weer in ergonomie niet goed is. De opvouwbare Microsoft muis moet dat probleem oplossen: hij laat zich bedienen als een comfortabele muis, maar kan opvouwen om makkelijker in je tas/broekzak te passen.

Ontwerp

De uitvoering is precies wat je denkt dat het is. Uitgevouwen is het een soort Arc-muis maar dan met een iets minder prominente bolling. Ingeklapt is hij half zo groot. Binnenin zit een breed scala aan scharnieren en opvouwbare componenten. Verder zien we gewoon twee muisknoppen en een scrollwiel.

Het patent voor de opvouwbare muis werd gevonden op World Intellectual Property Organization, maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk wat wordt. Zie jij het zitten, een opvouwmuis?