Waarom juist nu een VPN zo belangrijk is

In deze tijden van crisis is een VPN relevanter dan je denkt.





Grote kans dat je nu thuiszit als je een kantoorbaan hebt. Autoriteiten in verschillende landen adviseren mensen om vooral thuis te blijven vanwege het coronavirus. In het ene land zijn de maatregelen strenger dan het andere. Hier in Nederland is de overheid nog wat vrijblijvend. Je bent vooral zelf verantwoordelijk. Het beste is om alleen naar buiten te gaan voor zaken die belangrijk zijn.

Omdat je nu vanuit huis aan het werk bent is een VPN relevanter dan ooit. Sterker nog. De kans is zelfs groot dat je werkgever aanbeveelt om door middel van een VPN-verbinding te werken. Een VPN is zoveel meer dan slechts een middel om bijvoorbeeld een groter aanbod van Netflix te zien. Met een VPN is je internetverkeer versleutelt. Dit is belangrijk als je op afstand gebruikt maakt van werk gerelateerde zaken. Denk aan een werkomgeving waar je op moet inloggen. Een extra stukje veiligheid waar je werkgever, en ook jij, baat bij hebt.

VPN-aanbieders zoals PureVPN zien dan ook het gebruik van VPN-verbindingen toenemen over de hele wereld. Kun je door de huidige omstandigheden niet op het werk zijn, ben je ook niet thuis, maar wel onderweg. Dan juist is een VPN van belang. Zo kun je toch veilig internetten als je gebruik maakt van een openbaar netwerk.

Door de veranderende omstandigheden lopen werk en privé meer door elkaar. Je werkt waar je slaapt, bij wijze van spreken. Een VPN kan je op beide manieren helpen. Zakelijk, omdat je werkt vanaf een veilige verbinding. En privé omdat je met een VPN ook toegang krijgt tot Amerikaanse streamingdiensten zoals Hulu en Vevo.

