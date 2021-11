Waarom kopen we geen HTC smartphones meer?

Je hebt een flinke keuze uit smartphones om te kopen en bijna elk merk heeft wel zijn redenen om voor hen te kiezen. HTC was zo’n fabrikant, maar nu niet meer. Hoe komt dat?

Eenmaal succesvol, altijd succesvol, toch? Apple is niet meer weg te denken uit de smartphonewereld sinds de baanbrekende eerste generatie iPhone en ook Samsung heeft dankzij hun succes in de telefoonwereld nog steeds een belangrijke positie binnen de telefoonwereld. Tussen succesvol zijn en succesvol blijven zit echter een wereld van verschil en een perfect voorbeeld daarvan is een telefoonbouwer die we stiekem een beetje zijn vergeten. We hebben het dan natuurlijk over de smartphones van HTC.

Eerste Android

Het Chinese bedrijf HTC, wat trouwens heel simpel staat voor High Tech Computer company, was er namelijk als de kippen bij op het gebied van smartphones. De HTC Dream was bijvoorbeeld de eerste Android smartphone en dus waren de banden met Google nauw. Dat resulteerde in een serie populaire HTC smartphones in verschillende soorten en maten. Als je de smartphone-wereld zo rond 2010 een beetje kent, dan ken je HTC vast.

Innovatie

Maar ook daarna bleef het doorgaan en innoveerde HTC altijd prima met hun smartphones. Aluminium frame, HTC was er als één van de eersten mee. Samenwerkingen met audiobedrijven, in dit geval Beats, voor gaaf geluid in je smartphone. Goede camera’s met bijvoorbeeld portretmodus, had HTC al in 2014. De HTC One-serie, hun vlaggenschepen, waren erg populair in hun tijd. Ook droeg HTC bij aan het bouwen van de Nexus-smartphones, min of meer de voorloper van de Google Pixel.

Vervaagd

Toch horen we bijna niks meer van HTC of hun smartphones. De winst en aandelen van het bedrijf kelderden als een baksteen, je ziet bijna niemand meer met een HTC en het is eigenlijk geen serieuze optie meer als je een Android smartphone zoekt. Wat is er gebeurd?

Ten eerste heeft HTC het nooit goed gedaan qua marketing. HTC’s verkochten zichzelf in de hoogtijdagen, maar wanneer de concurrentie moordend werd gaf HTC niet genoeg redenen om voor hun producten te gaan. Marketingcampagnes die er wel waren, waren raar.

Ook de naamgeving was niet altijd logisch. De HTC One klinkt als de eerste, maar dat was juist een model wat verder in de line-up kwam. Vervolgens gingen ze One combineren met een ander nummer, waardoor je op een gegeven moment bijvoorbeeld de One M9 kreeg. Vervolgens werd het een wirwar aan rare namen en was het eigenlijk al te laat toen de U-serie het nog ietwat logisch probeerde te maken.

Er zijn nog een paar andere redenen, waaronder tegenvallende apparaten, telefoons die niet aan de gecreëerde hype voldoen, telecombedrijven die de telefoons niet meer verkopen et cetera. Dat is waarom we weinig tot geen HTC smartphones meer zien.

Stiekem succesvol

Toch gaat het verhaal nog een klein stukje verder. Stiekem zien we HTC namelijk wel nog terug. Ten eerste in de wereld van VR. HTC was ook daar vroeg bij met een samenwerking tussen HTC en Vive. Daar zijn ze wel net zo hard op weg om iets goeds te maken zoals bij hun telefoons.

En ook smartphones van recente jaren zijn technisch gezien nog ‘powered by HTC’. Google investeerde namelijk een gigantische som geld in het bedrijf en kocht daarmee een groot deel van hun designstudio. Die designers zijn vervolgens door Google gebruikt om de Pixel-telefoons te ontwerpen. Net als vroeger, eigenlijk. Maar dan met HTC alleen in de kleine lettertjes.

Zoals gezegd zijn er ook nog gewoon smartphones van HTC. Deze kun je gewoon kopen via de website van het merk. Moet je het doen? Wij durven dat niet te zeggen.