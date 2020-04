Waarom men nu massaal slimme speakers koopt

'Hey Google, waarom wil iedereen plots een slimme assistent in huis?'





Velen van ons zitten al een tijdje thuis en zullen dat nog even moeten blijven doen. We spelen massaal videogames en bingen tv-series. Maar er is nog een uitwerking van deze globale pandemie die je misschien niet zou verwachten. De verkoop van slimme producten, waaronder smart speakers, zou dit jaar door het plafond gaan.

Althans, als we marktadviseur ABIresearch mogen geloven. Het bedrijf stelt dat men slimme tech massaal gaat inslaan dit jaar, mede door de coronacrisis. Nu klinkt dat op het eerste gezicht een beetje tegenstrijdig, omdat we weten dat de hele tech-industrie op z’n gat ligt door corona. Vooral China, patiënt 0 van deze wereldwijde crisis, lag enkele maanden helemaal plat.

Maar volgens de onderzoekers kan zelfs deze dip niet op tegen de hoeveelheid mensen die een A.I. in huis willen halen om lekker tegen te praten. Het bedrijf zegt dat er in 2019 maar liefst 141 miljoen slimme, spraakgestuurde apparaten voor thuis zijn verkocht.

Dat aantal moet met 30% stijgen in 2020 naar ruim 183 eenheden wereldwijd. Dat zou vooral liggen aan het feit dat mensen minder oppervlakken willen die ze hoeven aan te raken. Daar zijn we ons nu immers allemaal bewust van door corona. Ook slimme deurbellen zouden door het virus meer in trek zijn. Zo kun je immers je pakketje in ontvangst nemen zonder risico te lopen om besmet te raken.

“spraakgestuurde apparaten zullen het Trojaanse paard zijn voor slimme thuisapparaten. COVID-19 is een deel van de motivatie voor mensen om spraakbesturing in huis te halen waardoor mensen nog meer kennis zullen maken met andere slimme thuisapparaten en applicaties.”

