Waarom moet de innovatieve LG Rollable in de prullenbak? - Apparata

De innovatieve LG Rollable gaat samen met de smartphone-divisie in de prullenbak, maar dat is toch hartstikke zonde van al het werk?!

Het is afgelopen voor de smartphone-divisie van LG. Tot dusver wisten we daarentegen niet precies wat er met de nog niet uitgekomen toestellen zou gebeuren. Daar geeft LG duidelijkheid over tegenover AndroidAuthority en het nieuws is verre van gunstig. De LG Rollable gaat naar alle waarschijnlijkheid nooit het daglicht zien.

LG Rollable in de prullenbak

In een statement laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten dat er geen toekomst mogelijk is voor smartphones die nog in ontwikkeling waren. Absurd, gezien de Rollable al hartstikke ver was, om nog maar te zwijgen over de innovatie ervan. In een reactie op gelekte afbeeldingen van een prototype laat een woordvoerder weten:

Ik weet niet of de [gelekte] afbeeldingen authentiek zijn, maar geen van de apparaten die in ontwikkeling waren zullen verder ontwikkeld worden.

Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Hoewel we niet precies weten hoever de ontwikkeling van de LG Rollable was, zagen we het toestel op CES 2021 al wel in actie. Nu lekken er foto’s van de Rollable en V70 uit die suggereren dat het bedrijf al een heel eind is.

Petitie

Niet gek dus, dat fans een petitie zijn gestart om LG’s smartphones open source te maken. Hoewel nog niet heel breed gedragen (243 tekenaars op het moment van schrijven) is de gedachtegang logisch. Met de petitie wil de oprichter dat bestaande LG-smartphones langer ondersteuning krijgen.

Nog belangrijker is het feit dat tekenaars vinden dat LG gigantisch veel werk weggooit. Dat heeft allemaal energie, tijd en geld gekost en is een aanslag op het milieu. Om dat te verantwoorden zou LG dus ook de Rollable open source moeten maken, zodat organisaties en/of andere bedrijven verder kunnen bouwen op het concept. Daar gaat LG misschien niets op vooruit, maar de algehele smartphone-industrie en daarmee de mensheid wel!