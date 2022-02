Waarom monsterhit Lost Ark niet in Nederland te spelen is

Amazon brengt monsterhit Lost Ark uit in Europa, maar niét in Nederland en België. Hoe komt dat en hoe is dit te omzeilen?

Er is een enorme nieuwe rage overgewaaid en die rage heet Amazon’s Lost Ark, mogelijk de volgende monsterhit in de geest van World of Warcraft. Het op één na meest gespeelde spel op Steam ooit is net uit, maar gamers vanuit Nederland en België hebben het misschien al gemerkt: de game is bij ons niet beschikbaar! Wat is er aan de hand en hoe kun je dit omzeilen?

Lost Ark geblokkeerd in Nederland en België

De MMORPG Lost Ark is verrassend genoeg in Nederland en België geblokkeerd door de overheid. We prijzen onszelf doorgaans om de grote vrijheden die we hebben in West-Europa, maar dit is een uitzondering. De game zou namelijk gokelementen bevatten en dat is mede dankzij het debacle rondom Battlefront II een item in de politiek geworden.

De Kansspelautoriteit heeft namelijk besloten dat gokken in games niet toegestaan is als er echte monetaire waarde aan in-games items gekoppeld is. Kennelijk is dat in Lost Ark zo, waardoor het spel hier gewoon niet beschikbaar is.

Twee nuances. Enerzijds is de wetgeving overduidelijk met onbegrip voor de game-industrie ingericht om zogenaamd de consument te beschermen. Dit belemmert ontwikkelaars van het al dan niet onethisch verdienen van geld; Lost Ark is free-to-play, dus het moet ergens vandaan komen. Er zijn hele boeken te schrijven over waarom het per game zeer verschilt of dit een terechte parameter is of niet.

De tweede nuance is het feit dat ontwikkelaar Smilegate letterlijk niets doet om het spel alsnog conform de wet te maken. Games als FIFA gebruiken een ander lootsysteem in Nederland en België om alsnog hier beschikbaar te blijven.

Gamen met een omweg wel mogelijk

Er is een eventuele oplossing voor gamers in Nederland en België die de game per se willen spelen. We benadrukken vast dat dit een grijs gebied is. Via een VPN kunnen gebruikers de geblokkeerde Steam-pagina van Lost Ark alsnog bezoeken. De game kan bijvoorbeeld met een VPN-verbinding met een Duitse server geïnstalleerd worden.

Als de game eenmaal aan je account gekoppeld en gedownload is, kun je Lost Ark ook zonder VPN spelen. Het gevaar is daarentegen dat dit tegen Steam’s gebruikersvoorwaarden in gaat. Er zou dus een IP-ban tegen je ingesteld kunnen worden.

Voor extra veiligheid kan een speler in Nederland of België Lost Ark blijven spelen via een VPN. Helaas zijn dergelijke verbindingen doorgaans niet heel stabiel en met een vrij lage bandbreedte. Helaas is dat vooralsnog de enige manier.