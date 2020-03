Waarom Netflix nu 100 miljoen pompt in films- en series

Het coronavirus heeft niet alleen invloed op alledaagse economie. Ook de wereld van entertainment ligt voor een groot deel stil. Netflix probeert een handje te helpen door 100 miljoen dollar beschikbaar te stellen.

Op deze manier kunnen acteurs, actrices, producers en alle crew rondom een productie toch een salaris krijgen. Ook al zitten ze thuis en zijn ze niet aan het werk. Een groot deel van het geld komt ten goede aan de eigen producties van Netflix. Echter, zo’n 15 miljoen gaat naar derde partijen en goede doelen.

Hoeveel geld film- en seriemakers krijgen verschilt per productie. Netflix heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat de makers zo’n twee weken aan salaris doorbetaald krijgen. Het is misschien niet veel, maar het is beter dan niets zullen we maar zeggen.

Naar verwachting blijft het coronavirus nog maanden onder ons. Dit gaat grote impact hebben op de films en series die Netflix maakt. Het kan niet anders dan dat er achter de schermen stevige beslissingen worden genomen. Denk aan het annuleren van een nieuwe productie. De Amerikaanse streamingsdienst investeert jaarlijks miljarden dollars in het produceren van eigen films en series.