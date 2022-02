Waarom Steam een grafhekel aan cryptocurrency heeft

Steam accepteerde een korte periode cryptocurrency als betaling maar de resultaten waren ongekend dramatisch.

Het gameplatform Steam is in vele opzichten een baanbrekende webwinkel, gaminghub en innovator in de industrie. Desalniettemin is er een hete nieuwe technologie waar Valves geldmachine weinig mee te maken hoeft te hebben: cryptocurrency. Dat was in 2016 anders, maar het miljardenbedrijf kwam zeer snel terug op die beslissing.

Steam haat cryptocurrency

In april van 2016 introduceerde Steam de mogelijkheid om games met Bitcoin af te rekenen. Tegen december 2017 werd die mogelijkheid zonder pardon weer ingetrokken. Volgens CEO Gabe Newell (tegenover PC Gamer) had dit twee hele begrijpelijke redenen.

Fraude

De eerste reden is het feit dat er een ongekende hoeveelheid fraude werd gepleegd door middel van Bitcoin.

Het probleem is dat je een hoop van de spelers uit de [cryptocurrency] wereld niet in aanraking wil brengen met je klanten. We kregen problemen toen we cryptocurrency gingen accepteren. 50% van de transacties waren fraudulent, wat een breinbrekend getal is. Dat kwam van klanten die je gewoon niet wilt hebben op je platform. Gabe Newell (2022)

Jojoprijs

De tweede reden was het feit dat games van de een op de andere dag 10 keer zo duur zouden kunnen worden. Omdat de prijs van Bitcoin continue extreem fluctueert kunnen gebruikers geen consistente Steam-prijs verwachten met betaling van cryptocurrency.