Waarom toont Netflix al die bekeken films en series aan jou?

Je hebt die films en series al gezien, maar toch blijft Netflix ze aan je tonen. Dat moet toch beter kunnen.

Dit moet een herkenbaar verhaal zijn als je een abonnement hebt op Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft er een handje vol van om je al reeds bekeken films en series nog eens te laten zien in het aanbod. Vaak niet eens met de informatie erbij dat je die al gezien hebt, dus het levert ook vraagtekens bij jezelf op.

Netflix films en series aanbod

Simon Hill van The Wired is er helemaal klaar mee. In een publicatie richt hij zijn ongenoegen tot Netflix. En ik kan mezelf daar wel in herkennen. Want de bibliotheek van Netflix bestaat uit duizenden films en series. Alleen heb je dat helemaal niet door, omdat je altijd dezelfde films en series voorgeschoteld krijgt.

In het artikel roept Hill op tot Netflix om het aanbod te hervormen of om met een soort “Heb ik al gekeken-knop” te komen. Reeds bekeken films en series beter filteren, waardoor je een frisse aanblik krijgt in het totaalaanbod van de bekend streamingdienst. Klinkt niet zo gek en ik kan het alleen maar eens zijn met deze oproep van de beste man. Want zo blijven we denken dat er niets valt te zien op Netflix, terwijl er toch echt genoeg aanbod is.