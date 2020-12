Waarom VPN diensten uit de lucht worden gehaald - Apparata

Autoriteiten werken op internationaal niveau samen om schimmige VPN diensten uit de lucht te halen. Dit is waarom.

Het gebruiken van een VPN is erg verstandig. In sommige landen zelfs noodzakelijk. Denk aan China, waar je geen toegang hebt tot de diensten van Google. Voor de Chinezen geen probleem, maar wij Europeanen zijn toch wel erg gehecht aan YouTube of Gmail. En dan kan een VPN uitkomst bieden.

Maar een VPN kan voor zoveel meer gebruikt worden dan alleen de Amerikaanse Netflix in Nederland bekijken of om YouTube te gebruiken in landen zonder vrij internet. Criminelen maken ook dankbaar gebruik van VPN diensten om anoniem te blijven op het web. En daarom werken de FBI en Interpol samen om schimmige VPN services aan te pakken.

Zo hebben de opsporingsdiensten het platform Safe-Inet, ook wel bekend als Insorg, uit de lucht gehaald. Deze VPN dienst was schijnbaar speciaal ontwikkeld voor criminelen. Zo werd er reclame gemaakt voor de dienst op fora waar vooral misdadigers samenkomen.

Maar Safe-Inet is natuurlijk niet de enige VPN die voor en door criminelen wordt gebruikt. Daarom zijn de FBI, Interpol en lokale opsporingsdiensten altijd druk met het zoeken en ontmantelen van criminele VPN diensten. Wat uiteraard een goede zaak is. (via Torrentfreak)