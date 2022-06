Waarom WhatsApp uit Nederland weg wilde gaan

Meta stond op het punt om WhatsApp offline te halen in Nederland, maar dat ging toch niet door. Wat is er gebeurd?

WhatsApp is verreweg de meest populaire chatdienst op aarde; dat geldt ook voor Nederland. Maar recentelijk was er een scenario waarin de dienst weg zou gaan uit ons land. Jazeker, Meta dreigde de chatdienst offline te halen in Nederland als er een nieuwe wet doorgevoerd zou worden.

WhatsApp wilde weg uit Nederland

Dat had alles te maken met een mogelijke aanpassing aan de Telecomwet, zo weet NRC te melden. Onder het bewind van Minister van Justitie Ferd Grapperhaus werd geprobeerd om WhatsApp voor de geheime diensten afluisterbaar te maken. Een ‘achterdeur’ in de dienst zou de end-to-end encryptie omzeilen en criminelen kwetsbaar maken.

Daar zat moederbedrijf Meta daarentegen totaal niet op te wachten. Uit documenten van NRC blijkt dat de chatdienst daarom zeer duidelijke taal sprak. ‘Als WhatsApp een zogenoemde achterdeur moet krijgen in Nederland, dan gaan we gewoon lekker weg.’ (of zoiets dergelijks).

Wat is het probleem?

Maar waarom is die achterdeur dan zo omstreden? Willen we niet allemaal criminelen pakken? Nou, ja maar ten koste van wat, zo oppert Meta. Zie, WhatsApp is net als de meeste chatdiensten end-to-end encrypted, wat wil zeggen dat alléén de verzender en ontvanger van een bericht de inhoud kunnen lezen.

Niet Meta, niet WhatsApp zelf, zelfs een almachtige geheime dienst kan berichten tussen twee personen niet inzien. En daar komt een achterdeur bij kijken; een manier om die encryptie te omzeilen zodat men kan meeluisteren waar nodig.

Dit bleek het grote probleem, zowel moreel als technisch. De achterdeur zou de hele WhatsApp-infrastructuur zwakker maken. Daarnaast is het natuurlijk geen fijne gedachte dat je via een ogenschijnlijk veilige chatdienst zomaar bespioneerd kan worden.

Uiteindelijk kwam de wet er niet doorheen omdat iedereen behalve Grapperhaus twijfels had over de plannen. En daarom hebben we vandaag de dag nog WhatsApp in Nederland.